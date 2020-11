Jason Momoa war nach seinem "Game of Thrones"-Tod von Armut bedroht

Als wilder Dothraki-Krieger Khal Drogo war der imposante Jason Momoa gleich in der ersten Staffel von "Game of Thrones" 2011 zu sehen. Obwohl seine Figur als unbesiegbarer Kämpfer galt, nützte ihm das gar nichts, denn das große Sterben stand in "GoT" ja an der Tagesordnung. Der gebürtige Hawaiianer mit deutschen Wurzeln hatte das Pech, zu einem Zeitpunkt den Serientod sterben zu müssen, als "GoT" noch nicht zum Welthit geworden war.