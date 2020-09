Jason Momoa: Diese Serien & Filme haben sein einzigartiges Image begründet

Jason Momoa ist heute einer der populärsten Namen in Hollywood und wohl auch einer der sympathischsten Hollywood-Stars. Aber ganz ehrlich: Wer denkt bei seinem Namen nicht zuallererst an Khal Drogo, den Dothraki-Fürst aus "Game of Thrones". Ohne Zweifel war diese kultige Rolle sein großer Durchbruch. Im selben Jahr 2011 spielte er auch die Hauptrolle im Kino-Remake von "Conan der Barbar" und gab dabei durchaus einen würdigen Nachfolger von Arnold Schwarzenegger ab. Schließlich wurde er 2016 in "Batman vs. Superman: Dawn of Justice" zum DC-Superhelden Aquaman. Später spielte er den grimmigen Helden auch noch in "Justice League" (2017) und verpasste ihm schließlich in "Aquaman" (2018) ein neues, humorvolleres Image.