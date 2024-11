Jason Momoa (45) weiß genau, welchen Knopf er drücken muss, um sofort in Weihnachtsstimmung zu kommen. In einem "People"-Interview verriet er, was es dazu braucht: Musik von Barbra Streisand (82).

Dabei geht der "Game of Thrones"-Schauspieler offenbar auch keine Kompromisse ein. "Jedes Jahr beginnt Weihnachten erst, wenn Barbra es singt", so Momoa. Und stellt klar: "Ich bin ein riesiger Fan." Die Tradition, das "Christmas Album" von 1967 jedes Jahr zu Weihnachten zu hören, startete schon seine eigene Mutter. "Meine Mutter hat mir immer das Weihnachtsalbum von Barbra Streisand vorgespielt, und das habe ich immer wieder gehört", so Momoa. "Das ist unser Ding, ich und meine Mutter."