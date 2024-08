Er war der Agent von Hollywood-Berühmtheiten wie Marilyn Monroe (1926-1962) oder Marlon Brando (1924-2004). Jetzt ist der US-amerikanische Filmproduzent Jay Kanter (1926-2024) verstorben. Das berichten mehrere US-Medien, darunter "The Hollywood Reporter", übereinstimmend unter Berufung auf einen Sprecher der Independent Artist Group. Kanters Sohn Adam ist Partner der IAG.

Demnach ist Kanter am 6. August in seinem Haus in Beverly Hills eines natürlichen Todes gestorben. Er wurde 97 Jahre alt.