Andere Jobs fernab von Hollywood

Schwierig war für ihn auch sein weiterer Karriereweg: Der Schauspieler sagte während einer Fan-Convention in Los Angeles im Jahr 2017, er habe sich in seinen Zwanzigern von Hollywood ausgeschlossen gefühlt, weil man ihn auf die Rolle des "Dennis" festgelegt habe. Es sei jedoch "ein sehr gutes Gefühl, dass ich immer noch Fans auf der ganzen Welt habe. Fans, die sich an unsere Show erinnern und gute Erinnerungen daran haben. Es gibt mir ein gutes Gefühl, dass die Leute uns immer noch lieben und sich an uns erinnern", sagte er laut "Washington Times" .

Mit den Jahren war er immer seltener in Produktionen zu sehen. Seine letzte Rolle auf der Leinwand hatte Jay North 2003 in "Dickie Roberts: Former Child Star". Stattdessen arbeitete North in verschiedenen anderen Berufen. "Ich war beim Militär. Ich habe mehrere Jahre in der Reformkostbranche gearbeitet. In den letzten 20 Jahren war ich als Justizvollzugsbeamter für die Strafvollzugsbehörde von Florida tätig", erklärte er während der Fan-Convention.