Jennifer Lopez und Ben Affleck: Weiter Rätselraten um Trennung

Während manche US-Medien schon von einer kurz bevorstehenden Scheidung berichten, verwirrte die 54-Jährige am 8. Juni die Beobachter, als sie mit Ehe- und Verlobungsring zu einem Abendessen bei "Giorgio Baldi" in Santa Monica auftauchte. Ob "Bennifer" am 16. Juli ihren zweiten Hochzeitstag feiern werden, bleibt also abzuwarten.

Ein Makler soll längst beauftragt sein

Das Anwesen in Beverly Hills bewohnten die beiden Stars erst seit Juni 2023. Vorausgegangen war eine lange Suche nach dem perfekten Zuhause für ihre Patchworkfamilie. Mehr als 80 Immobilien in Los Angeles sollen "Bennifer" unter die Lupe genommen haben. Inzwischen sollen sie einen Makler mit dem Verkauf beauftragt haben. Das 3.500 Quadratmeter große Haus steht auf einem zwei Hektar großen Grundstück und verfügt über zwölf Schlafzimmer, 24 Badezimmer, eine Garage für zwölf Autos und einen Pool sowie einen Sportkomplex mit Basketball- und Pickleball-Anlagen, einem Fitnessstudio und einem Boxring.

Schon seit Wochen wird über den Beziehungsstatus des Schauspielers und der Sängerin spekuliert. Während Jennifer Lopez derzeit noch in der Villa in Beverly Hills leben soll, sei ihr Mann längst ausgezogen. Während der Dreharbeiten zu seinem Film "The Accountant 2" lebe er in einem Mietshaus in Brentwood, berichtete "People". Die Sängerin ist laut "TMZ" bereits auf der Suche nach einem neuen Haus.