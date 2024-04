Rolle in "JAG" hätte zu "NCIS"-Charakter führen können

Das Special "NCISVerse: The First 1,000" von "Entertainment Tonight" feiert 1.000 Episoden des Franchise, verteilt über die Krimiserie und deren Ableger. Dem Bericht zufolge wird darin erzählt, dass "Friends"-Star Aniston im Gespräch war, die Figur Vivian Blackadder zu spielen. Diese taucht in zwei Episoden der Serie "JAG - Im Auftrag der Ehre" auf, von der "Navy CIS" selbst ein Spin-off ist.

Bei den beiden Folgen handelte es sich um einen sogenannten Backdoor-Piloten, mit dem ausgetestet wurde, ob sich das Ganze als eigene Serie womöglich behaupten könnte. Im "NCIS"-Ermittlungsteam der Folgen befand sich damals der Charakter Vivian Blackadder, der von Robyn Lively (52) - und eben nicht von Aniston - gespielt wurde.