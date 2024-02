Was haben Tony und Ziva die letzten zehn Jahre gemacht?

Nach dem vermeintlichen Tod von Ziva (de Pablo) in Staffel 11 verließ Tony (Weatherly) das NCIS-Team, um die gemeinsame Tochter großzuziehen. Jahre später wurde Ziva lebendig aufgefunden, was sie dazu veranlasste, eine letzte Mission mit dem NCIS zu erfüllen, bevor sie mit Tony und ihrer Tochter in Paris wiedervereint wurde. Seitdem haben Tony und Ziva ihre Tochter Tali gemeinsam aufgezogen.

Tony ist in Staffel 21 von "NCIS" nochmal zu sehen gewesen – und zwar in der Hommage-Episode an den verstorbenen David McCallum. Darin taucht Weatherlys Figur bei Duckys Beerdigung auf, um seinen guten Freund Dr. Jimmy Palmer zu trösten.