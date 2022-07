Jennifer Aniston trauert um "The Morning Show"-Kollegen

Aniston ruft zu Spenden für seine Familie auf

Die Schauspielerin machte auch auf eine Spendenseite aufmerksam, über die Geld für seine Familie gesammelt wird. "In Erinnerung an Gunnar wurde eine Seite eingerichtet, um in dieser schwierigen Zeit Spenden für seine Frau Keely und seinen zweijährigen Sohn Lars zu sammeln. Wir werden dich vermissen, Gunnar", schrieb sie weiter.

Die erste Staffel der Apple TV-Serie "The Morning Show" über zwei Moderatorinnen, gespielt von Jennifer Aniston und Reese Witherspoon (46), erschien 2019, die zweite Staffel folgte 2021.