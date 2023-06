Was erwartet Alex und Bradley?

Serienschöpferin Kerry Ehrin berichtet laut "Deadline" davon, dass wahrscheinlich ein Zeitsprung zwischen Staffel Zwei und Drei stattfinden werde – was durchaus klug wäre, da man so die Corona-Thematik hinter sich lassen könnte. Das sieht auch Reese Witherspoon so, die laut "Hollywood Reporter" gerne sehen würde, "wie sich die Welt nach der Quarantäne neu ausrichtet (...) Die Welt hat sich auf so viele Arten kulturell verändert, wie wir kommunizieren und arbeiten, wie wir miteinander reden – es gibt definitiv viel zu besprechen und anzupacken.“

Jennifer Aniston wiederum sprach im Interview mit "Variety" davon, dass sie sich wünsche, dass Alex endlich Liebe und Leidenschaft findet und somit den Mut, ihren Kontrollzwang abzulegen. Dazu könnte es durchaus kommen, denn Anistons Meinung teilt auch Ehrin: "Ich habe das Gefühl, dass Alex das erste Mal seit der Pilotfolge an einen Punkt kommen muss, an dem sie akzeptiert, wer sie ist und sich ihren schlimmsten Ängsten stellen muss. Ich möchte sehen, wie der Phönix aus der Asche steigt und lernt, ein erfülltes Leben zu haben und anwesend und liebevoll zu sein.“

Apropos Ehrin: Die Erfinderin der "The Morning Show" tritt in der dritten Season von ihrem Posten als Showrunnerin zurück und überlässt diesen Charlotte Stoudt ("House of Cards"), ist aber weiterhin Beraterin. Bleibt abzuwarten, wie sich das auf die Serie auswirkt ...