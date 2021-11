Jennifer Lawrence spricht in einem Interview mit "Vanity Fair" über einen prägenden Moment in ihrem Leben: Der Hollywood-Star saß 2017 in einem Flugzeug, das abzustürzen drohte. Das Privatflugzeug, in dem sie saß, hätte einen doppelten Triebwerkausfall gehabt, so die 31-Jährige, die auf dem Titel der Dezemberausgabe zu sehen ist.

"Mein Skelett wäre alles gewesen, was auf dem Sitz geblieben wäre", schildert Jennifer Lawrence die Gedanken, die sie während des Flugs von Louisville (Kentucky) auf dem Weg nach New York City hatte.

Während sie die Minuten, in denen sie um ihr Leben bangte, schilderte, findet die Oscar-Preisträgerin auch noch einen Grund zu scherzen. Weil sie in einem Privatflugzeug unterwegs war, hätte sie sich gedacht: "Ich verdiene es zu sterben", so die Schauspielerin.