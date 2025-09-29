Jennifer Lopez (56) hat sich offen zu ihrer Scheidung von Ben Affleck (53) geäußert, die im Januar abgeschlossen worden ist. Demnach kann sie dem Ehe-Aus durchaus etwas Positives abgewinnen.

So half ihr die Trennung

Während eines Gesprächs mit Lee Cowan in "CBS News Sunday Morning" bezeichnete die Schauspielerin und Sängerin ihre Trennung und die persönlichen Erkenntnisse, die sie in dieser Zeit gewonnen hat, sogar als "das Beste, was mir passieren konnte". Denn es habe sie verändert. "Es hat mir geholfen, auf eine Weise zu wachsen, die ich wachsen musste." Sie sei heute ein anderer Mensch als vor einem Jahr.

Sie blickt auch auf die Dreharbeiten für ihren Film "Kiss of the Spider Woman" zurück, bei dem Affleck ausführender Produzent war. "Es war eine wirklich harte Zeit. Jeden Moment am Set, jeden Moment, in dem ich diese Rolle spielte, war ich so glücklich, und dann war ich wieder zu Hause, und es war nicht so toll. Und ich dachte nur: 'Wie bringe ich das in Einklang?'" Der Musicalfilm feierte schließlich im Januar beim Sundance Film Festival Premiere - ausgerechnet in dem Monat, in dem die Scheidung finalisiert wurde. In die US-Kinos kommt der Streifen am 10. Oktober.

Über ihren Ex-Mann verlor sie in dem Interview kein schlechtes Wort. Im Gegenteil, sie lobte ihn dafür, dass er den Film finanziert hat. "Er hat geholfen, es wahr werden zu lassen."