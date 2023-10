So half ihr ihre Fitness-Trainerin nach der Geburt der Zwillinge

"Ich lernte Tracy gleich nach der Geburt meiner Zwillinge kennen. Ich rief sie zu einer Zeit an, in der ich mich unsicher fühlte und mich fragte, ob ich jemals wieder so werden würde, wie ich vorher war - wie die meisten frisch gebackenen Mütter nach der Geburt", sagte Lopez weiter. Die Zeit mit Anderson sei für sie sehr entscheidend gewesen. Sie habe ihr geholfen, ihr neues Ich anzunehmen und dabei gleichzeitig zu erkennen, dass sie stärker als je zuvor sein könne.