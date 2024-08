Jennifer Lopez (55) hat am 20. August die Scheidung von Ehemann Ben Affleck (52) eingereicht. Das berichtet das "People"-Magazin in Berufung auf die Bestätigung mehrerer Quellen. Zuvor hatte das US-Klatschportal "TMZ" darüber berichtet. "People" zufolge habe Lopez die Scheidung persönlich beim Los Angeles County Superior Court eingereicht und den 26. April 2024 als Trennungsdatum angegeben.

Lopez und Affleck hatten am 16. Juli 2022 in Las Vegas geheiratet. Am 20. August 2022 folgte eine große und traditionellere Hochzeitszeremonie in Georgia. Den zweiten Jahrestag dieser Feierlichkeiten hat sich J.Lo nun offenbar ausgesucht, um die Scheidungspapiere einzureichen, nachdem der Zustand ihrer Ehe mit Ben Affleck monatelang für Spekulationen gesorgt hatte.