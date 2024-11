"Einfach nur entspannen, Spaß haben und neue Erinnerungen schaffen"

Lopez zähle laut des US-Magazins "People" schon die Tage, bis sie in der Weihnachtszeit wieder mit ihren Liebsten vereint ist. "Es war ein ziemlich intensives Jahr für mich und ich freue mich am meisten darauf, Zeit mit meinen Kindern und meiner Familie zu verbringen, die von der Ostküste kommt", erzählt die 55-Jährige. Die Feiertage seien für sie alle "eine ganz besondere Zeit, und das ist schon so, seit ich ein kleines Mädchen war".

Die Sängerin freue sich "wirklich auf die Momente, in denen ich mit meinen Schwestern zusammen sein, einfach nur entspannen, Spaß haben und neue Erinnerungen schaffen kann". Sie beschreibe die Feiertage als Gelegenheit zur Entschleunigung und zum Genießen des Zusammenseins. Man sehe sich das ganze Jahr nicht, also nutze man die Zeit, um sich darüber auf dem Laufenden zu halten, was das Leben so bereitgehalten hat. "Es ist einfach eine schöne Zeit. Ich genieße sie wirklich", sagt Lopez.