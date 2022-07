Ben Affleck und Jennifer Lopez: Traum-Hochzeit für Traumpaar

Jetzt ist das Hollywood-Glück perfekt: Ben Affleck (49) und Jennifer Lopez (52) sind nun ganz offiziell Mann und Frau. Das bestätigte die Sängerin am Sonntag per Rundschreiben an ihre Fans. "We did it!", zu Deutsch etwa "Wir haben es getan!", heißt es darin. Man habe sich in einer kleinen Hochzeitskapelle in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada um kurz nach Mitternacht das Jawort gegeben. Ihren Newsletter unterschrieb sie mit ihrem neuen Namen Mrs. Jennifer Lynn Affleck und bestätigte damit gleichzeitig, dass sie den Namen ihres Mannes ab sofort führen wird.

Es sei "die beste Nacht aller Zeiten" gewesen, schreibt Lopez weiter. Die Kinder von Lopez und Affleck seien bei der Hochzeit dabei gewesen. "Wir haben es geschafft. Liebe ist wunderschön. Liebe ist freundlich. Und es stellt sich heraus, dass Liebe geduldig ist. Zwanzig Jahre lang geduldig", erklärt die Sängerin. Erst wenige Stunden vor der Hochzeit sei man nach Las Vegas geflogen und habe ohne Termin in einer Hochzeitskapelle geheiratet: "Genau das, was wir wollten." Man habe sich mit vier anderen Paaren, die alle die gleiche Reise machten, einfach in die Schlange gestellt.