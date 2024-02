Ngoc Mildenberger: Der Krebs kehrt in Vietnam zurück

Der gebürtige Bayer Thomas Mildenberger verliebte sich in die Vietnamesin Ngoc, dokumentiert von "Goodbye Deutschland" wollten sich die beiden in ihrer Heimat ein Leben aufbauen. Auf der Insel Phu Quoc kauften sie ein Grundstück, wollten darauf ein Hotel errichten. Doch dann erkrankte Ngoc Mildenberger an Brustkrebs.

Zur Behandlung reiste das Paar nach Deutschland. Dort verbesserte sich Ngocs Gesundheitszustand, sie reisten zurück nach Vietnam. Dort kehrte der Krebs zurück. Am 6. August 2018 starb Ngoc Mildenberger an Krebs, der in ihre Lungen gestreut hatte. Sie wurde nur 36 Jahre alt.

Auch Sylvia Breuer starb an den Folgen einer Krebserkrankung. Mit ihrem Mann Markus und ihren Kindern war sie nach Kanada ausgewandert. Markus baute eine deutsche Bäckerei auf, Sylvia ein Café. Doch dann bekam Sylvia die Diagnose Brustkrebs. Acht Chemotherapien wurden zu einer Belastung, die Ehe zerbrach. Zurück in Deutschland erlag Sylvia Breuer mit 50 Jahren ihrer Erkrankung.