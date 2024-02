"Lover, Stalker, Killer": Was macht Dave Kroupa heute?

Was macht Dave Kroupa heute?

Kroupa hat sich seit Golyars Festnahme bedeckt gehalten und sagte, er fühle sich für Farvers Tod mitverantwortlich. "Ich fühle mich irgendwie schuldig in all dem. Viele schlechte Dinge sind guten Menschen zugestoßen, alles wegen einer Reihe von Ereignissen, bei denen ich im Mittelpunkt stehe", erklärte er in "Lover, Stalker, Killer". "Die Frau, mit der ich zusammen war, hatte Ziele, war fröhlich und wollte etwas erreichen."

Kroupa lebt derzeit in Nebraska mit seiner Freundin Margie Hover. Wie Hover gegenüber dem "People"-Magazin mitteilte, hängen die Narben von dem, was ihr Freund durchgemacht hat, immer noch nach. Während eines Ausflugs nach Kalifornien sah sie ihn jedoch erstmals entspannt.