Schrauben für den guten Zweck

In "Rennervations" werden von Renner und prominenten Helferinnen und Helfern ausrangierte Spezialfahrzeuge wieder auf Vordermann gebracht, damit diese für gemeinnützliche Zwecke eingesetzt werden können - im Grunde also "Pimp My Ride" mit Wohltätigkeitsgedanken. In den vor Renners Unfall aufgenommenen Episoden werkelt er mit einem Team von Spezialisten in den USA, Mexiko und Indien an verschiedenen Fahrzeugen. Prominente Unterstützung erhält er dabei zudem von Marvel-Kollege Anthony Mackie (44), Schauspielerin Vanessa Hudgens (34), Bollywood-Star Anil Kapoor (66) und Sänger Sebastián Yatra (28).