Der US-Comedian Jerry Seinfeld (68) will im April zum 100. Mal im berühmten New Yorker Beacon-Theater auftreten. Die Show sei für den 8. April geplant, teilten die Betreiber mit. Seinfeld halte bereits den Rekord für die meisten Comedy-Shows in der Geschichte des renommierten Theaters in Manhattan. Insgesamt sei nur die inzwischen nicht mehr existierende Rockband Allman Brothers Band dort häufiger aufgetreten.