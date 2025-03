Persönliche Verbindung zu Polen

"A Real Pain" ist ein sehr persönliches Werk für Eisenberg. In dem Film, bei dem er auch Regie führte, verarbeitete er die Geschichte seiner Familie. Der Film folgt zwei amerikanischen Cousins, gespielt von Eisenberg und Culkin, die eine Reise nach Polen unternehmen, um ihre verstorbene Großmutter zu ehren, die den Holocaust überlebt hatte.

Die Idee für den Film kam Eisenberg nach dem Tod seiner Großtante im Jahr 2019. Sie war 1938 aus Polen in die USA geflohen. Die Dreharbeiten in Polen inspirierten den Schauspieler schließlich dazu, die polnische Staatsbürgerschaft zu beantragen, die für Personen mit direkten Vorfahren, die im Land geboren wurden oder nach 1920 dort lebten, erhältlich ist.

"Während wir diesen Film in Polen drehten und ich durch die Straßen lief und anfing, mich in dem Land etwas wohler zu fühlen, wurde mir etwas so Offensichtliches klar: Meine Familie hatte an diesem Ort viel länger gelebt als in New York", erklärte Eisenberg während der Zeremonie. "Natürlich endete die Geschichte so tragisch, aber neben dieser historischen Tragödie stand auch die Tragödie, dass meine Familie keine Verbindung mehr zu Polen spürte. Das machte mich traurig und bestärkte mich in meinem Wunsch, eine Verbindung herzustellen."