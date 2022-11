Jesse Tyler Ferguson: "Modern Family"-Star erneut Vater geworden

US-Schauspieler Jesse Tyler Ferguson (47) und sein Ehemann Justin Mikita (37) sind erneut Eltern geworden. Bei Instagram postete das Paar erste Bilder mit seinem Sohn Sullivan Louis Ferguson-Mikita. In dem Post erklärte Ferguson, dass die Geburt des Babys der Grund sei, warum er an diesem Abend nicht für sein Broadway-Stück "Take Me Out" auf der Bühne stehen könne.