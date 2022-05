Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger erneut Eltern

Chris Pratt (42) und Katherine Schwarzenegger (32) sind erneut Eltern geworden. Am Wochenende kam das zweite gemeinsame Kind des Paares zur Welt. Es ist ein Mädchen. Das verkündeten die Autorin und der Schauspieler auf Instagram. "Wir freuen uns sehr, die Geburt unserer zweiten Tochter, Eloise Christina Schwarzenegger Pratt, bekannt zu geben. Wir fühlen uns gesegnet und dankbar", heißt es in den Beiträgen der beiden. Mutter und Baby seien wohlauf, fügte der "Guardians of the Galaxy"-Star hinzu.

Das Baby kam demnach am 21. Mai zur Welt. Pratt und Schwarzenegger haben bereits Tochter Lyla, die 21 Monate alt ist. Pratt ist zudem Vater des neunjährigen Jack, der aus seiner Ehe mit Anna Faris (45) stammt. Faris und Pratt hatten 2009 geheiratet und sich 2017 getrennt.