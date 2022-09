Jessica Chastain reagiert auf Kiew-Reise emotional

Besonderes Treffen

In Kiew traf Chastain auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (44) und Andrij Jermak (50), den Leiter des Präsidialamts. Selenskyj teilte danach Bilder von Chastains Besuch über seinen Telegram-Account. "Die amerikanische Schauspielerin Jessica Chastain ist heute in der Ukraine", schrieb er dazu. "Für uns sind solche Besuche berühmter Persönlichkeiten äußerst wertvoll", erklärte der Präsident weiter. "Dank ihnen wird die Welt die Wahrheit über die Geschehnisse in unserem Land noch mehr hören, kennen und verstehen. Vielen Dank für die Unterstützung!"

Jessica Chastain, die in diesem Jahr den Oscar als beste Hauptdarstellerin für "The Eyes of Tammy Faye" gewann, unterstützt die Ukraine schon seit längerer Zeit. Sie ist nicht der erste Hollywood-Star in der Ukraine seit dem russischen Angriffskrieg: Ben Stiller (56) machte etwa im Juni einen Solidaritätsbesuch bei Wolodymyr Selenskyj, Sean Penn (61) hielt sich im Februar in dem Land auf, um für eine Dokumentation zu drehen.