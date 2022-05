"The Forgiven"-Trailer: Jessica Chastain und die Sühne

Bei den diesjährigen Oscars konnte Jessica Chastain, die Eleganz und Talent verbindet wie kaum jemand sonst in der Traumfabrik, die Kategorie "Beste Schauspielerin" für ihre Rolle in "The Eyes of Tammy Faye" absolut zu Recht für sich entscheiden.

Wie wandelbar ist, zeigt die 45-Jährige Schauspielerin einmal mehr in ihrem neuen Film "The Forgiven", wo sie an der Seite von Ralph Fiennes nicht mehr eine gottesfürchtige Kämpferin für mehr Toleranz, sondern eine snobistische und undurchsichtige High-Society-Dame gibt, die sich in ihrer Ehe gefangen fühlt und sich plötzlich inmitten einer fremden Kultur wiederfindet, als ...

Aber Halt! Erstmal der Trailer, der durchaus Gänsehaut macht und gänzlich auf die schauspielerische Gravitas von Chastain, Fiennes und "The Crown"-Star Matt Smith zugeschnitten ist: