Umzug von den Philippinen nach New York

"Mit tiefer Trauer geben wir das Ableben von Bianca Castro-Arebejo bekannt, die in der Welt als Jiggly Caliente bekannt war und von vielen geschätzt wurde", heißt es im Statement. Castro starb demnach in den Morgenstunden des 27. April 2025 "umgeben von ihrer liebevollen Familie und engen Freunden. Als leuchtende Erscheinung in der Welt der Unterhaltung und des Aktivismus wurde Jiggly Caliente für ihre ansteckende Energie, ihren wachen Geist und ihre unerschütterliche Authentizität gefeiert".

Als Geburtsdatum wird in dem Beitrag der Familie der 29. November 1980 genannt. Castro wurde auf den Philippinen geboren und zog im Alter von zehn Jahren mit ihrer Mutter und ihrem Bruder in die USA. Die Familie lebte in New York, berichtet "The Independent".