Im Jahr 2019 erlangte der britische Drag-Künstler James Lee Williams (1992-2025), besser bekannt unter dem Künstlernamen The Vivienne, als erster Gewinner der britischen Ausgabe der US-Reality-Show "RuPaul's Drag Race" große Bekanntheit. Wie sein Pressesprecher Simon Jones am Sonntag, dem 5. Januar, bekannt gab, verstarb Williams am Wochenende im Alter von nur 32 Jahren.