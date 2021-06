Auf die Frage, ob Heather manchmal genervt von den Vergleichen ist, hatte sie in einem TikTok-Video eine simple Antwort parat: "Ich wollte das so. Ich habe einen TikTok-Account erstellt, auf dem ich so tue, als wäre ich Jim Carreys Tochter." Außerdem würde sie die Vergleiche mit dem Comedian seit ihrem achten Lebensjahr zu hören bekommen.