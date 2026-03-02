Ein kürzlicher Auftritt von Jim Carrey (64) bei der Verleihung der César Awards in Paris am 26. Februar 2026 sorgt für Gesprächsstoff. Der Schauspieler wurde für sein Lebenswerk mit dem Ehren-César ausgezeichnet, doch Aufmerksamkeit bekam vor allem sein verändertes Aussehen . Im Netz löste das eine Welle von Spekulationen aus, auf die nun sein Management reagierte.

Weil Carrey vor seinem Paris-Auftritt seit November 2025 nicht mehr öffentlich gesehen wurde, machte nun in den sozialen Medien die Theorie die Runde, bei dem Gast in Paris habe es sich um einen Impersonator gehandelt. Carreys Management stellte gegenüber "People" nun aber klar, dass es sich tatsächlich um den echten Jim Carrey handelte, der seinen Preis persönlich entgegennahm.