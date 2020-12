Jim Parsons sprach für "The Office" vor – und fand die Serie dämlich

Ich werde nie vergessen, wie ich zur Audition für den Piloten der amerikanischen Version von 'The Office' gegangen bin. Das ist Jahre her, offensichtlich. Und ich dachte mir damals: 'Wie dämlich, es geht um ein Büro. Wenn Amerika seine eigene Büro-Serie haben wollte, wäre sie schon längst gemacht worden.' Also ich bin nicht sehr gut darin, zu beurteilen, was Erfolg haben wird oder nicht.