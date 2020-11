"The Big Bang Theory"-Star Jim Parsons ist kaum wiederzuerkennen

Jim Parsons wurde als der ultimative Nerd im US-Serienhit "The Big Bang Theory" bekannt. Als Sheldon Cooper interessierten ihn Fashion- und Beauty-Themen herzlich wenig. Doch nach zwölf Staffeln widmet sich der Schauspieler mittlerweile anderen Projekten.

Plötzlich blond

Diese beinhalten neben neuen Rollen wie im Drama "The Boys and the Band" auch auch ein Foto-Shooting für die australische Ausgabe des Magazins L'Officiel. Auf der Titelseite der neuesten Männerausgabe ist der 47-Jährige kaum wiederzuerkennen.

Die schlichte Frisur, die er als Sheldon Cooper viele Jahre lang nicht verändern durfte, ist weg: Der Hollywood-Star ließ sich in seine nun etwas längeren Haare blonde Strähnchen färben.