Joachim Llambi als Gast-Juror bei "DSDS"

Nach Thomas Anders (59) und Sarah Engels (29) wird Joachim Llambi nun in der dritten und vierten Liveshow als Gast am Jurypult sitzen. Ob er genauso streng ist wie bei "Let's Dance", sehen Fans an den kommenden beiden Samstagen um 20:15 Uhr bei RTL und RTL+. Moderiert wird die Sendung wie gewohnt von Marco Schreyl (48).