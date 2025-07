Einem breiten Publikum wurde Bacon durch ihre Rolle in der romantischen Komödie "Tatsächlich... Liebe" von 2003 bekannt. In dem Episodenfilm verkörperte sie die Mutter von Natalie, gespielt von Martine McCutcheon (49). Besonders in Erinnerung blieb ihre Szene, in der Hugh Grants (64) Premierminister David bei ihr anklopft, um nach ihrer Tochter zu suchen.

Trauer um Joanna "Jo" Bacon : Die britische Schauspielerin ist am 14. Juni im Alter von 72 Jahren nach einem "kurzen und tapferen Kampf gegen den Krebs" verstorben . Das gab die Harlow Theatre Company bekannt , bei der Bacon seit der Gründung 1978 Mitglied war. Ihre Beerdigung fand am 15. Juli statt.

Vielseitige Karriere im britischen Fernsehen

Doch Bacons Schauspielkarriere war weitaus umfangreicher. Sie war auch in populären Serien wie "EastEnders", "Casualty", "Prime Suspect", "The Bill", "Pie in the Sky", "Little Britain", "A Touch of Frost" und "New Tricks" zu sehen.

Zuletzt spielte Bacon als Jackie in vier Staffeln der Serie "Breeders" und als Phylis in "Moonflower Murders" an der Seite von Lesley Manville (69). Ihr nächster Job sollte eine Rolle in der Serie "Mandy" werden.