Joaquin Phoenix und Rooney Mara: Wieder gemeinsamer Filmdreh

Worum geht es in "The Island"?

Der Film basiert laut "Variety" lose auf wahren Ereignissen. Im Zentrum steht ein US-amerikanisches Paar, das in den 1930er Jahren der Zivilisation den Rücken kehrt, um auf einer einsamen Insel ein abgelegenes Paradies zu errichten. Doch dann werden sie zu einer "Sensation für die Boulevardpresse", was zur Ankunft einer "selbsternannten Gräfin" führt. Diese plant, ein Hotel auf der Insel zu bauen. Laut der offiziellen Beschreibung führt das zu einer "psychologischen Kriegsführung", bei der "Verführung und Eifersucht" in "sexuelle Untreue, Verrat und schließlich Mord" umschlagen.