Eine Comedy-Rolle nach der anderen

Flaherty wurde 1941 in Pittsburgh geboren und in den 1970ern vor allem durch die kanadische Sketch-Comedy-Show "Second City Television" (SCTV) an der Seite von Kollegen wie Martin Short (74) und John Candy (1950-1994) einem breiten Publikum bekannt. Der Schauspieler machte sich auch danach vor allem einen Namen als Darsteller in komödiantischen Film- und Serien-Produktionen. So war er unter anderem in der Adam-Sandler-Komödie "Happy Gilmore", in "Police Academy - Die Serie", in "Maniac Mansion" oder in "Voll daneben, voll im Leben" zu sehen.

"In den mehr als 50 Jahren unserer Freundschaft gab es nur wenige Menschen, die so weise und witzig wie Joe waren, wenn es um Comedy, das Lehren von Improvisation und die Kunst der Charakterarbeit ging. [...] Ich habe ihn einfach verehrt", sagte Short "Variety" in einem Statement.

Auf Instagram meldete sich auch Adam Sandler (57) zu Wort. Er habe Flaherty verehrt, als er selbst noch aufwuchs: "Er hat mich und meinen Bruder immer zum Lachen gebracht. [...] Der netteste Kerl, den man kennen kann. Ein Genie von einem Komödianten. Und ein wahrer Schatz. Eine perfekte Kombination."