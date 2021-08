Warum trug Joey King beim "Kissing Booth"-Dreh eine Perücke?

Zeitraffer-Video

Die Teile 2 und 3 wurden nämlich hintereinander im Sommer und Herbst 2019 in Südafrika gedreht und da Joey kurz davor in der Hulu-Serie "The Act" gespielt hatte, für die sie ihren Kopf rasieren musste, war die Perücke unumgänglich.

Im Vorjahr veröffentliche die Schauspielerin auf Instagram ein Zeitraffer-Video über ihr Haar-Styling für die "Kissing Booth"-Rolle.