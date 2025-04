Die österreichische Kammerschauspielerin Johanna Matz ist am Ostermontag, den 21. April 2025 , im Alter von 92 Jahren im Kreise ihrer Familie verstorben . Das gab das Burgtheater, wo Matz von 1950 bis 1993 Ensemblemitglied war, nun bekannt. "Das Haus trauert um Johanna Matz, die dem Burgtheater über viele Jahre eng verbunden war. In über 40 Jahren als Ensemblemitglied stand sie mehr als dreihundertneunzig Mal auf der Bühne" würdigte Direktor Stefan Bachmann die Schauspielerin.

Vielseitiges Bühnen-Repertoire

Matz, am 5. Oktober 1932 in Wien geboren, war stets eine Frühstarterin. Als Vierjährige erhielt sie Ballettunterricht, später besuchte sie als Schülerin von Grete Wiesenthal die Akademie für Musik und darstellende Kunst in Wien und danach das Max-Reinhardt-Seminar, wo sie bei der Abschlussaufführung 1950 von Regisseur Berthold Viertel entdeckt und für das Stück "Frankie und die Hochzeit" ans Burgtheater engagiert wurde.

Dem Haus am Ring blieb sie - mit einer Unterbrechung von 1952 bis 1954 - treu. 1967 wurde sie als bis dahin jüngste Darstellerin zur Kammerschauspielerin ernannt. Matz spielte in Klassikern von Shakespeare, Schnitzler oder Tschechow ebenso wie in Aufführungen zeitgenössischer Autoren wie Peter Handke und Thomas Bernhard. Ab Ende der 70er-Jahre konzentrierte sie sich auf Lesungen in ganz Europa, kehrte aber 1993 in "Geliebter Lügner" von Jerome Kilty noch einmal zum Abschied auf die Bühne zurück.