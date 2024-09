Trauer um den Film- und TV-Star John Ashton (1948-2024): Der Schauspieler, der in den "Beverly Hills Cop"-Filmen den Polizisten John Taggart verkörperte, ist mit 76 Jahre verstorben. Ashton starb laut "The Hollywood Reporter" am 26. September in Fort Collins, Colorado, nach einem kurzen Kampf gegen eine Krebserkrankung, wie das Branchenmagazin unter Berufung auf Ashtons Manager, Alan Somers, berichtete.

Die Karriere von John Ashton, die am Theater begann, erstreckte sich über 50 Jahre. Er war in Fernsehserien und Filmen zu sehen, darunter in "Midnight Run - Fünf Tage bis Mitternacht" (1988) an der Seite von Robert De Niro (81), "Little Big Boss" (1994) oder "Gone Baby Gone - Kein Kinderspiel" (2007).