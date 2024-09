"Wir sind alle so gesegnet für die Zeit, die wir mit ihm verbringen durften", heißt es in der Erklärung seiner Familie. Der Schauspieler und Musiker hinterlässt seine Frau Lisa, acht Kinder und Medienberichten zufolge sieben Enkelkinder . "Danke, dass ihr ihn all die vielen Jahre geliebt habt, und wenn ihr einen Regenbogen seht, wisst ihr, dass er auf uns alle herablächelt", so das Statement.

Country-Hits und Filmkarriere

Kris Kristofferson landete im Laufe seiner rund 60-jährigen Karriere einige große Country-Hits, darunter "Me and Bobby McGee" oder "Help Me Make It Through". Coverversionen seiner Songs waren Hits für Künstler wie Janis Joplin (1943-1970), Gladys Knight (80) und Johnny Cash (1932-2003). Im Laufe seiner Hollywood-Karriere arbeitete Kristofferson zudem mit Starregisseuren wie Martin Scorsese (81) und Sam Peckinpah (1925-1984) zusammen. Er gewann einen Golden Globe für seine Performance in "A Star is Born" (1976) an der Seite von Barbra Streisand (82).