"Star Wars"-Star John Boyega feiert 29. Geburtstag

Er kämpfte mit den Tränen, als er im letzten Jahr bei einer Kundgebung in London vor Tausenden "Black Lives Matter"-Demonstranten eine emotionale Rede gegen Rassismus hielt. "Jeder schwarze Mensch hier kennt den Moment, in dem ein anderer ihn zum ersten Mal daran erinnert hat, dass er schwarz ist", sagte John Boyega und fügte am Ende hinzu: "Ich spreche zu euch von Herzen. Schaut, ich weiß nicht, ob ich danach noch Karriere machen kann."

Am 17.03. wird Boyega 29 Jahre alt. Nun, diese letzte Sorge war zumindest unbegründet. Gerade wurde der britische Schauspieler mit einem Golden Globe als bester Nebendarsteller der fünfteiligen TV-Reihe "Small Axe" von Steve McQueen ("12 Years A Slave") ausgezeichnet, in der es um die schwarze britische Kultur von den 60er bis zu den 80er Jahren geht. In der Episode "Red, White & Blue" spielt John Boyega einen Polizisten, der den Rassismus von innen heraus bekämpft - schließlich aber an den Strukturen des Systems scheitert.