Ein Hollywood-Schönling war er nie. Malkovich hat ein hageres Gesicht und einen oft stechenden Blick. Doch seine Rollenvielfalt - vor der Kamera und auf der Bühne - schränkte das nicht ein. 2011 verführte er als alternder Casanova auf der Bühne der Hamburger Staatsoper in "The Giacomo Variations". 2017 gab es in der Hamburger Elbphilharmonie langen Beifall für seinen Auftritt als entthronter Diktator eines fiktiven Landes in der Musiktheaterproduktion "Just Call Me God". Malkovich wagte zum Auftakt eine groteske Aufmachung - als Putzfrau verkleidet schlich er im blauen Kittel, mit Plastikpatschen und buntem Kopftuch über der schwarzen Damenperücke auf die Bühne.

2018 mischte er an der Seite von Sandra Bullock in dem postapokalyptischen Thriller "Bird Box" mit, zuvor holte er mit Mark Wahlberg in dem brutalen Agenten-Thriller "Mile 22" gegen hartgesottene Killer aus. Als Produzent und Darsteller wirkte er auch an dem Erotik-Thriller "Shattered – Gefährliche Affäre" (2022) mit, von der deutschen Schauspielerin Veronica Ferres mitproduziert. Deren Tochter Lilly Krug spielte darin ihre erste Kinohauptrolle als mörderische Femme fatale.

Im November vorigen Jahres trat das Trio dann in der ZDF-Kultshow "Wetten, dass..?" auf. Malkovich erzählte Showmaster Thomas Gottschalk von einer viermonatigen Wackelpudding-Diät. Er habe alle Farben probiert und 35 Kilo Gewicht verloren, sagte der Star mit stoischer Miene - und verspeiste mit Ferres und Krug vor laufender Kamera auch noch Wackelpudding-Portionen.