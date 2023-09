John Malkovich inszeniert "Leopoldstadt" in Lettland

"Ich war schon immer von Wien fasziniert, und der Holocaust ist Teil der Geschichte Österreichs und Wiens, ein sehr tragischer Teil. Offensichtlich mag ich Tom Stoppard als Autor, und dieses Stück gefällt mir wirklich gut", sagte Malkovich dem lettischen Rundfunk vor der Premiere an diesem Freitag in Riga. "Ich denke, es lohnt sich immer, daran zu erinnern, wozu Menschen fähig sind – wundervolle Dinge und weniger wundervolle Dinge."

Wie es zum Holocaust im Zweiten Weltkrieg überhaupt kommen konnte, ist für Malkovich nach eigenen Angaben unbegreiflich. "Auch für mich – ich bin kein Jude – ist es ein großes Rätsel. Das Ausmaß ist so barbarisch, so unmenschlich und so wahnsinnig grausam, dass es irgendwie die Vorstellungskraft übersteigt, zu glauben, dass Menschen in der Lage wären, das zu tun, was sie getan haben", sagte der Hollywoodstar ("Being John Malkovich").