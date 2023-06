John Romita Sr.: Marvel-Ikone ist mit 93 Jahren verstorben

Ab 1966 zeichnete er "Spider-Man"

1966 wurde er Zeichner von "Spider-Man", 1972 Art-Director. Wie "Variety" schreibt, prägte Romita Sr. die aktuelle Vorstellung von Superhelden. Seine "Spider-Man"-Amtszeit brachte Peter Parkers ewige Liebe Mary Jane Watson hervor sowie den Verbrecherboss Kingpin. Außerdem schuf er die "Spider-Man" Charaktere Vulture, Hammerhead, Shocker, Hobgoblin, Robbie Robertson und Gwen Stacys Vater George.

Sein Werk wirkt bis heute nach: Kurz vor seinem Tod startete die "Spider-Man"-Fortsetzung "Across the Spider-Verse" mit vielen der Romita-Superhelden.

Für seine Arbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet. 2002 wurde er in die Eisner Awards Hall of Fame aufgenommen, 2020 in die Inkwell Awards Hall of Fame. Romita Sr. hinterlässt seine Frau Virginia und die Söhne John und Victor.