Keine Verbindung zum MCU

Optik und Handlung werden sich, wie unter anderem berichtet, an der Original-Serie orientieren und diese tatsächlich weiterführen. Das bedeutet aber auch, dass die neue Marvel-Serie zumindest keine direkten Verbindungen zum MCU aufweisen und für sich alleine stehen wird.

Kleinere Verweise in Form von Easter Egg wären aber durchaus möglich, denn die Eingliederung der X-Men ins Marvel Cinematic Universe wurde in den vergangenen Monaten schon mehrmals von MCU-Chef Kevin Feige selbst angeteasert: Zum einen segnete er den Cameo-Auftritt von Professor X in "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" ab. Zudem soll es seine Idee gewesen sein, die legendäre Intro-Musik von "X-Men ‘97" als Easter Egg in "Ms. Marvel" einzubauen. Mittlerweile gilt auch als bestätigt, dass der dritte "Deadpool"-Film Teil des MCU sein wird.

Der nächste (erneute) Annäherungsschritt der Marvel Studios an das X-Men-Universum wird aber auf jeden Fall das Comeback von "X-Men ‘97" sein, zu sehen ab Herbst 2023 auf Disney+. Grünes Licht für eine zweite Staffel gab es ebenfalls bereits.