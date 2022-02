Hollywoods Filmkomponist John Williams feiert 90. Geburtstag

Das runde Jubiläum von John Williams wird nicht sang- und klanglos untergehen. Ganz im Gegenteil: Zum 90. Geburtstag des Filmkomponisten am 8. Feber planen Orchester und Verbände ein wahres Feuerwerk an Würdigungen und Konzerten. Gefeiert wird Williams, der die Musik für Dutzende Hollywood-Blockbuster wie "Star Wars", "Der weiße Hai" oder "Schindlers Liste" schrieb, über Monate hinweg.

Galakonzert in Washington mit Star-Gästen

Das renommierte Kennedy Center und das National Symphony Orchestra in Washington D.C. laden im Juni zu einem Galakonzert mit Williams' berühmtesten Filmmusiken ein - mit Gästen wie Steven Spielberg, Starcellist Yo-Yo Ma und Geigerin Anne-Sophie Mutter. Dazu plant das renommierte Orchester zwei Soundtrackkonzerte zu den Spielberg-Klassikern "Jurassic Park" und "E.T.". Auch Orchester in Portland, Nashville und Boston haben zollen Williams Tribut.