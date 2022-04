Johnny Depp vs. Amber Heard: Tonaufnahmen zum "Blutbad"

Johnny Depp: "Wenn ich nicht weggehe, gibt es ein Blutbad"

Wie "Mail Online" meldet , sagt Depp zu Heard in einem der Audioclips: "Weggehen ist notwendig, vor allem bei dir und mir. Es ist von größter Bedeutung. Der nächste Schritt, wenn ich nicht weggehe, dann gibt es ein Blutbad. Wie es auf der Insel war, das ist es nicht wert. Warum sollten wir unglücklich sein, können wir nicht einfach etwas Verständnis aufbringen?" Heard antwortet in der Aufnahme: Wenn sie die Wahl zwischen einem Blutbad und dem Weggehen habe, würde sie sich "natürlich" für Letzteres entscheiden. Darauf Depp: "Warum hast du es (ein Blutbad) dann so oft gewählt?"

Rottenborn sagte dem Gericht, dass dies nicht das erste Mal war, dass die Bezeichnung "Blutbad" zwischen den beiden aufgetaucht sei. Am 12. März 2013 schrieb Depp demnach an Heard diese Nachricht: "Ich dachte nur, du solltest wissen, dass es ein Buch mit dem Titel 'Disco Bloodbath' gibt, das ist alles." Der Titel bezog sich offenbar auf den Roman des US-TV-Stars James St. James (55), der 1999 über einen Mord in seinem Freundeskreis, den so genannten "Club Kids", schrieb. Heard antwortete: "Wir brauchen das Buch! Handelt es zufällig vom letzten Freitagabend?" Darauf Depp: "Wie kannst du mich in einem so schrecklichen Moment zum Lachen bringen. Ja, das ist es [...] Ich liebe dich verdammt noch mal [...]". Die vor Gericht verlesenen Texte wurden von Rottenborn, Heards Anwalt, an Depp vorgetragen, während dieser im Zeugenstand saß.