Johnny Depp vs. Amber Heard: Enthüllungen über ihre Hochzeit

Hollywoodstar Johnny Depp (58) kämpft derzeit erneut vor Gericht gegen seine Ex-Frau, US-Schauspielerin Amber Heard (35). Diesmal findet der Prozess in den USA, in Fairfax, Virginia, statt. Am 20. April enthüllte Depp im Zeugenstand einige pikante Details von der Hochzeit, die die beiden 2015 in einer privaten und offenbar wilden Zeremonie in ihrem Haus in Los Angeles, Kalifornien, gefeiert hatten.