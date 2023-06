Startet Johnny Depp mit 60 Jahren nochmals voll durch?

In Hollywood hat Depp Probleme

Depp soll in Folge des Londoner Prozesses lukrative Angebote in Hollywood verloren haben. Etwa seine Paraderolle als Pirat Jack Sparrow in der "Fluch der Karibik"-Reihe sowie seinen Part als Schurke Grindelwald im "Harry Potter"-Ableger "Phantastische Tierwesen". Auch seine Anwesenheit in Cannes löste nun Kontroversen aus. Schließlich brachte der Prozess in den USA vor wenigen Monaten auch Textnachrichten des Schauspielers zum Vorschein, darin enthalten: Gewaltfantasien und Frauenfeindlichkeit.

Kann Depp so das Comeback in Hollywood gelingen? Auf einer Pressekonferenz zu "Jeanne du Barry" in Frankreich sagte er laut "New York Times", er fühle sich nicht von Hollywood boykottiert, "weil ich nicht darüber nachdenke. Ich selbst habe kein großes Bedürfnis mehr nach Hollywood".