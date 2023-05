"Jeanne du Barry": Johnny Depps königliches Comeback in Cannes

Seit dem Ende des Aufsehen erregenden Gerichtsprozesses zwischen ihm und seiner Ex-Frau Amber Heard (37) im Juni 2022 hatte man von Hollywood-Star Johnny Depp (59) nur wenig gehört. Um so gespannter wurde nun seine Rückkehr auf den roten Teppich bei den 76. Filmfestspielen in Cannes erwartet.

Da die glamouröse Veranstaltung am gestrigen Dienstagabend (16. Mai) mit der Premiere des Films "Jeanne du Barry", in dem Depp in einer der Hauptrollen den französischen König Ludwig XV. verkörpert, eröffnet wurde, stand der skandalumwitterte Schauspieler von Anfang an im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.