Johnny Depp als Jack Sparrow: Wird er ihn je wieder spielen?

Derzeit steht Johnny Depp zwar auch vor Kameras, hat aber einen ganz anderen Auftritt als den eines Filmhelden hinzulegen: Er sagt als Zeuge im Prozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard aus, die er während seiner Ehezeit mit häuslicher Gewalt bedroht haben soll. Nachdem er in dieser Angelegenheit vor Gericht bereits einmal im sogenannten "Sun"-Prozess unterlegen ist, hatten sich die großen Hollywood-Filmstudios von ihm abgewandt und wichtige Rollen wurden ihm entzogen.

So ist beispielsweise nun Mads Mikkelsen als böser Zauberer Grindelwald in "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" zu sehen. Auch Depps Rückkehr in die ikonische Piraten-Rolle des Jack Sparrow aus der "Fluch der Karibik"-Reihe ist kaum noch denkbar.